Ямальцы смогут оформить меры соцподдержки с помощью Единой карты жителя

Фото: Правительство ЯНАО

В следующем году северяне начнут пользоваться Единой картой жителя Ямала. Ее создание анонсировал губернатор Дмитрий Артюхов на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Замысел карты в том, чтобы упростить получение мер социальной поддержки: вместо заполнения бумажных документов будет достаточно приложить свою карту к мобильному терминалу со специальным программным обеспечением.

- Новую карту заводить не нужно, к проекту можно привязать уже существующую, платежной системы «Мир». Планируется, что гражданин сможет сделать это самостоятельно через личный кабинет или в отделениях МФЦ ЯНАО, - рассказал и.о. директора департамента информационных технологий и связи ЯНАО Константин Оболтин.

Сейчас в регионе запущена процедура по созданию государственной информационной системы «Единая карта жителя Ямала». На первом этапе проекта специалисты автоматизируют процессы по оказанию мер соцподдержки. Далее перечень услуг будет дополняться.