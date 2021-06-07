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Общество7 июня 2021 9:23

Прокуратура Лабытнанги наказала управляющую компанию за плохую работу

Организация выплатит крупный штраф
Марина Прохорова
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Прокуратура Лабытнанги наказала управляющую компанию за плохую работу

Прокуратура Лабытнанги наказала управляющую компанию за плохую работу

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги наказала управляющую компанию ООО «Комфортный дом» за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию многоквартирного жилья.

Нарушения обнаружились сразу же в нескольких зданиях. Например, в домах № 12 по ул. Строителей и № 24 по ул. Автострадная произошла утечка из канализации и образовалась наледь в подполье. В многоквартирных домах № 12 и № 17 по ул. Центральная и доме №30 по ул. Строителей выявлено нарушение теплоизоляции инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, а в доме № 11 по ул. Мира - повреждение обшивки цоколя.

В связи с этим в отношении организации и ее руководителя возбудили административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Виновным назначены штрафы на общую сумму 150 тысяч рублей.