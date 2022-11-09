В магазинах «Сделано на Ямале» начали продавать чипсы из оленины

Фото: пресс-служба губернатора

В сообществе производителей и поставщиков «Сделано на Ямале» - пополнение. Речь идет о предпринимателе Романе Шарапендо, изготавливающем чипсы из оленины. Как сообщили в пресс-службе губернатора, цех по переработке мяса бизнесмен построил на средства гранта.

Деликатесная продукция уже доступна для жителей Салехарда и Аксарки, в дальнейшем она появится на прилавках магазинов в восточной части округа.

- Чипсы из оленины по специальной рецептуре - это наша собственная разработка. Делаются они только из филейной части, которая перемалывается в фарш. Продукт состоит исключительно из мяса, соли и специй и является абсолютно натуральным, - рассказал Роман Шарапендо.

Свежее мясо переработчик закупает у оленеводческих предприятий из Ямальского и Приуральского районов. В частности, среди основных поставщиков, - мясоперерабатывающий комплекс «Паюта».

Напоминаем, что магазины «Сделано на Ямале» появились по инициативе самих производителей. Первый из них открылся в марте 2021 года в Салехарде. На сегодняшний день в округе работают семь мультибрендовых магазинов «Сделано на Ямале», где покупателям предлагают широкий выбор мясной и рыбной продукции, полуфабрикатов, варенья и деликатесов ямальской кухни.