В Надыме подросток купил наркотики, но не успел их принять, потому что попался полицейским

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В Надыме возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего юноши, у которого нашли конверт с наркотиками. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, молодого человека задержали 9 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

- При личном досмотре у него обнаружен конверт с наркотическим веществом в крупном размере. Установлено, что подозреваемый приобрел наркотики для личного пользования и хранил при себе без цели сбыта, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, также они завели на юного надымчанина уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств, совершенное в крупном размере).

Напоминаем, что при таких же обстоятельствах в Тарко-Сале задержали 22-летнюю горожанку. У девушки обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Кстати, согласно информации регионального следкома, за прошедший год на Ямале возросло число наркопреступлений. Так, за 11 месяцев 2022 года следователи направили в суд 19 уголовных дел указанной категории в отношении 25 лиц, в том числе и несовершеннолетних.