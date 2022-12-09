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На Ямале возросло число наркопреступлений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Так, за 11 месяцев 2022 года ямальские следователи направили в суд 19 уголовных дел указанной категории в отношении 25 лиц, в том числе и несовершеннолетних. При этом за 12 месяцев 2021 года в суд направлено 9 уголовных дел в отношении 15 лиц, - прокомментировали в ведомстве.

Также силовики напомнили, что за совершение данных преступлений грозит серьезная ответственность: от 15 до 20 лет лишения со штрафом до одного миллиона рублей, а также наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Если преступление совершено лицом, не достигших возраста уголовной ответственности, то в деле разбираются сотрудники полиции совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. Юному преступнику также грозит наказание, но не столь суровое.