В Тарко-Сале задержали молодую девушку, хранившую при себе наркотики

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Тарко-Сале возбудили уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, девушку задержали 20 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

- При личном досмотре таркосалинки в кармане ее брюк был обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета, который отправили на экспертизу. Согласно полученному заключению, это оказался наркотик массой 0,32 грамма, - уточнили в ведомстве.

На допросе девушка призналась полицейским, что приобрела данное средство только для личного потребления, однако это не снимает с нее вины.

Сейчас северянка обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере».

Напоминаем, что на днях в Тарко-Сале осудили 18-летнего парня, собиравшегося сбыть партию наркотиков. Он расфасовал вещество по пакетам и разместил их в различных местах на территории города.