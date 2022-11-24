В Храмовом комплексе Салехарда откроют православную гимназию

Фото: главное управление государственной экспертизы

В Салехарде продолжают возводить Храмовый комплекс в честь Преображения Господня. На днях региональное управление госэкспертизы выдало положительное заключение на проект третьего этапа работ, включающего строительство православной гимназии.

Известно, что в ней будут обучаться 270 детей, а площадь здания превысит 8,5 тысяч квадратных метров.

Напоминаем, что строительство комплекса идет с перерывами уже десять лет. Завершить объект планируют летом 2023 года.

Ранее региональная госэкспериза выдала положительное заключение по II этапу работ - на строительство храмового подворья комплекса, которое позволит осуществлять на территории храма просветительскую и хозяйственную деятельности, проводить воспитательные работы с детьми и взрослыми.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Салехарде приступили к внутренней отделке храма Преображения Господня. Это будет уникальный по масштабам и наполнению собор.