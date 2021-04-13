В Салехарде приступили к внутренней отделке храма Преображения Господня

Фото: правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с архиепископом Салехардским и Новоуренгойским Николаем. Они обсудили строительство храмового комплекса в честь Преображения Господня и предстоящее празднование 10-летия Салехардской епархии.

- После строгих ограничительных мер возвращаемся в привычный ритм работы, начали проводить богослужения, в храмах все больше прихожан. Нам всегда дорого ваше внимание, без поддержки в прошлом году было бы очень сложно, даже морально. Мы все понимаем, что церковь содержится за счет пожертвований, а так как многие храмы были долгое время пусты, то без помощи округа было бы крайне сложно справиться, - поблагодарил главу региона Владыка Николай.

Также архиепископ отметил, что строительством в храмовом комплексе Салехарде не останавливается. Это будет уникальный по масштабам и наполнению собор. Сейчас строители заняты внутренним убранством храма. Продолжаются работы в здании дома причта и православной гимназии. После ее открытия там будут получать образование 275 ребят. Сегодня в Салехарде уже есть три православных класса - первый, второй и третий - на базе Обдорской гимназии.

Кроме того, в этом году Салехардская епархия будет отмечать десятилетие. Празднование начнется с богослужения 23 мая в самом большом на сегодняшний день храме на Ямале - в Ноябрьске. Основные мероприятия пройдут в Салехарде с 28 по 30 мая. Это праздничные службы в Храме Святых апостолов Петра и Павла, концертная программа с участием хора Валаамского монастыря, также планируется фотовыставка.

В завершение встречи Владыка Николай пригласил Дмитрия Артюхова принять участие в праздновании.