На полъезде к Ноябрьску иномарка врезалась в автобус

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 17 января на 14-м километре дороги подъезд к Ноябрьску.

- Около 7:10 водитель автомобиля «Nissan» не справился с управлением и врезался в остановившийся перед ним автобус «МАЗ». В результате случившегося водитель иномарки госпитализирован, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 21 ДТП, а с начала года - 196, в которых 4 человека получили травмы.

Напоминаем, что также вчера пострадал 11-летний новоуренгоец. Мальчик спешил из школы домой, но вместо этого оказался в больнице. Когда ребенок перебегал дорогу, его сбил невнимательный водитель внедорожника.

А еще раньше, 16 января, девочка, увлеченная телефоном, попала под колеса автобуса в Салехарде. Даже не посмотрев по сторонам, она ступила на оживленную дорогу, но неожиданно получила удар.