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Происшествия16 января 2023 11:53

«Есть подозрение на сотрясение мозга»: в Салехарде школьница попала под автобус, перебегая дорогу в неположенном месте

Девочка была настолько увлечена гаджетом, что даже не посмотрела по сторонам
Вера Зенина
Вера Зенина
За секунду до столкновения

За секунду до столкновения

Автоинспекторы Ямала не на шутку встревожены количеством ДТП с юными северянами. Например, в декабре прошлого года водитель отечественного авто сбил в Губкинском 13-летнюю девочку. Удар оказался такой силы, что школьница отлетела на несколько метров и осталась лежать на дороге. А в минувшее воскресенье, 15 января, в Тарко-Сале мужчина на внедорожнике снес еще одну девочку, пересекающую дорогу по всем правилам - на зеленый сигнал светофора и по пешеходному переходу.

Сегодня, 16 января, произошла еще одна такая же авария, только вместо машины на ребенка наехал автобус.

- Школьница перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель общественного транспорта резко затормозил, но столкновения с ребенком все равно не удалось избежать. Далее 12-летнюю девочку доставили в окружную больницу. Видимых травм у нее нет, но есть подозрение на сотрясение мозга, - рассказали в региональной Госавтоинспекции подробности случившегося.

На видео, опубликованных в соцсетях, хорошо показано, что, прежде чем перебежать дорогу, девочка даже не посмотрела по сторонам, а в момент удара из ее рук вылетел телефон. Скорее всего школьница что-то смотрела на экране гаджета и совсем забыла об осторожности. Спустя несколько секунд, очухавшись от случившегося, она спокойно понялась и пошла по своим делам, а перепуганный водитель бросился за ней, чтобы узнать о ее самочувствии.

Прибывшие полицейские тут же проверили водителя на состояние опьянения. Тест показал, что алкоголя в его крови не было.

Сейчас на месте происшествия работают автоинспекторы, им предстоит выяснить все подробности ДТП.

Добавим, что за прошедший год на ямальских дорогах пострадали 45 детей, а всего травмы в авариях получил 361 человек.

ДТППроисшествия: ДТП