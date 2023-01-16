«Есть подозрение на сотрясение мозга»: в Салехарде школьница попала под автобус, перебегая дорогу в неположенном месте

За секунду до столкновения

Автоинспекторы Ямала не на шутку встревожены количеством ДТП с юными северянами. Например, в декабре прошлого года водитель отечественного авто сбил в Губкинском 13-летнюю девочку. Удар оказался такой силы, что школьница отлетела на несколько метров и осталась лежать на дороге. А в минувшее воскресенье, 15 января, в Тарко-Сале мужчина на внедорожнике снес еще одну девочку, пересекающую дорогу по всем правилам - на зеленый сигнал светофора и по пешеходному переходу.

Сегодня, 16 января, произошла еще одна такая же авария, только вместо машины на ребенка наехал автобус.

- Школьница перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель общественного транспорта резко затормозил, но столкновения с ребенком все равно не удалось избежать. Далее 12-летнюю девочку доставили в окружную больницу. Видимых травм у нее нет, но есть подозрение на сотрясение мозга, - рассказали в региональной Госавтоинспекции подробности случившегося.

На видео, опубликованных в соцсетях, хорошо показано, что, прежде чем перебежать дорогу, девочка даже не посмотрела по сторонам, а в момент удара из ее рук вылетел телефон. Скорее всего школьница что-то смотрела на экране гаджета и совсем забыла об осторожности. Спустя несколько секунд, очухавшись от случившегося, она спокойно понялась и пошла по своим делам, а перепуганный водитель бросился за ней, чтобы узнать о ее самочувствии.

Прибывшие полицейские тут же проверили водителя на состояние опьянения. Тест показал, что алкоголя в его крови не было.

Сейчас на месте происшествия работают автоинспекторы, им предстоит выяснить все подробности ДТП.

Добавим, что за прошедший год на ямальских дорогах пострадали 45 детей, а всего травмы в авариях получил 361 человек.