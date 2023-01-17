В Новом Уренгое школьника, спешившего домой после уроков, сбила машина

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На Ямал произошла очередная авария, в корой пострадал ребенок. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось сегодня, 17 января, на улице Мира в Новом Уренгое.

- По предварительным данным, около 13:25 водитель внедорожника сбил 11-летнего мальчика, возвращавшегося домой из школы. Ребенок переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Сообщается, что мальчик получил ушиб ноги, ему оказана медицинская помощь.

На данный момент сотрудники автоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале 8-летнему мальчику, угодившему под колеса ассенизаторской машины, ампутировали ногу.