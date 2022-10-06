Жители Нового Уренгоя годами упрашивают мэрию заделать ямы на дорогах

Фото: Людмила Брескану. Дорога возле дома №7 на проспекте Ленинградский.

Наступил октябрь, а это значит, что пришло время подводить итоги дорожных работ. Согласно информации властей, всего в этом году на Ямале приведут в порядок 253 километра.

- Мы видим, как изменяется подход к ремонтам дорог. Меняется не только асфальт, обустраиваются тротуары, пологие съезды для маломобильных граждан, велодорожки, ливневка, оборудуются пешеходные переходы, устанавливаются теплые остановки. Работа по улучшению дорожной инфраструктуры в городах и поселках будет продолжена и дальше, - сказала заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих.

Не остался в стороне и Новый Уренгой - самый большой и густонаселенный город регина. На днях его глава Андрей Воронов подвел итоги работ, сообщив, что в газовой столице отремонтировали 5 километров 636 метров асфальта и проложили километр новых дорог.

Однако руки рабочих добрались далеко не до всех проблемных участков города. На первый взгляд можно подумать, что в этом нет ничего страшного и оставшиеся дороги отремонтируют в следующем году, но все не так просто.

Оказывается, есть в городе места, привести в порядок которые жители просят не один год. Например, одно из них находится возле дома №7 на проспекте Ленинградский.

Фото: Людмила Брескану. Дорога возле дома №7 на проспекте Ленинградский.

- Хочу обратится в десятый раз с вопросом к нашей администрации! Когда в нашем городе дороги будут делать там, где они нужны? Я живу на проспекте Ленинградском, д. 7, и все жители уже устали скакать по ямам, которые нам обещают заделать. У нас центр города, как говорится, обложка, а дорога как после бомбежки, - написала Людмила Брескану в соцсетях.

И тут произошло настоящее чудо, а, может, власти просто устали от нытья граждан, но дорогу наконец-то выровняли, проведя ямочный ремонт.

- Подрядная организация АО «Уренгойская городская сервисная Компания» провела 26 сентября ямочный ремонт по вышеуказанному адресу. При благоприятных погодных условиях ямочный ремонт проблемных участков города асфальтобетоном предусмотрен в текущем году, - прокомментировал заместитель главы города Виктор Пузанов.

Фото: Людмила Брескану. Дорога возле дома №7 на проспекте Ленинградский.

То есть, если бы на улице лил дождь или пошел снег, дорога так бы и осталась разбитой. Получается, что комфорт горожан зависит не от администрации и подведомственных ей структур, а от капризов природы. Звучит довольно странно, особенно для высокопоставленных лиц.

Кстати, заделали ямы и возле соседнего дома - проспект Ленинградский, 6А. По словам горожанки Людмилы Баймахановой, этого события все ждали более шести лет. И вот, после многочисленных просьб, желание людей сбылось.

А в микрорайоне Юбилейный подписывание бумаг и беготня по инстанциям так ни к чему и не привела. Ликвидировать ямы власти взялись лишь после того, как местная жительницы сломала ногу, случайно наступив в одну из них.

- Такие же ямы у нас, в микрорайоне Юбилейный, возле дома №1/3. Уже ломала ногу и писала жалобу в управляющую компанию. Они камушки в ямки положили и весь привет, - рассказала Мару Шева.

Фото: Людмила Брескану. Дорога возле дома №7 на проспекте Ленинградский.

Любопытно и то, что порой власти даже сами не знают, где и что надо привести в порядок.

Например, в комментариях к посту Андрея Воронова о проделанных работах стали оперативно появляться записи от жителей. Одна из них касалась огромной ямы на улице Арктическая.

- На улице Арктическая дыра по пояс. А улица Тундровая со стороны Арктической как после бомбежки, - написал Вадим Соколов.

А спустя сутки представитель мэрии любезно поинтересовался у мужчины, где конкретно расположена яма (напротив какого дома, во дворе или на дороге).

В итоге чиновники сошлись на том, что отремонтируют участок до 23 октября. Если, конечно, не помешает погода.

Получается, если бы горожанин лично не сообщил о проблеме, то «красоваться» этой яме на дороге как минимум до следующего лета.

Однако это далеко не единственные жалобы. По словам людей, залатать ямы необходимо на улицах Симбирская, Тундровая, Молодежная и Таежная.

Список набрался весьма не маленький. И уже нет сомнения, что какие-то подвижки начнутся не раньше следующего года, а то и лет через шесть, как уже писалось выше, или никогда.

Кстати, последний вариант ни разу не шутка. Минувшим летом местный житель нанял бригаду рабочих, чтобы заделать ямы на участке городской трассе. Мужчина так и не дождался от администрации никаких действий и решил взять все в свои руки. Но, когда данная новость разлетелась по всем соцсетям, вызвав всеобщее негодование, региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства быстро озвучил ответ, в котором снял с себя и мэрии всю ответственность.

По словам представителя ведомства, данный участок (Новый Уренгой - железнодорожная станция Ныда) примыкает к дороге Сургут - Салехард, однако он не относится к самой дороге, поэтому не находится в ведении окружной дорожной дирекции. Так что оснований проводить там ремонтно-восстановительные работы у властей нет.