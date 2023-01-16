Доброволец из Ноябрьска Сергей Власов погиб в ходе спецоперации на Украине

Фото: «МИГ-ТВ»

Житель Ноябрьска Сергей Власов погиб в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает «МИГ-ТВ», 42-летний мужчина принял решение стать добровольцев. 14 ноября он подписал контракт и вступил в ряды вооруженных сил.

По словам жены погибшего, северянин вместе с сослуживцами попал под минометный обстрел. К сожалению, в ходе этих действий, под каску мужчины попал осколок, что и стало причиной смерти.

У Сергея остались 13-летняя дочь, 21-летний сын, жена и родители.

Напоминаем, что ранее в ходе спецоперации погибли Руслан Ганиев и Александр Дубогрызов. На момент участия в СВО они уже не проживали в Ноябрьске, но их судьбы были тесно связаны с северным городом.