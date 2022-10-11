Пожарник из Ноябрьска погиб в ходе спецоперации

Фото: Рустам Мусин

Стало известно о гибели еще одного ямальского военнослужащего в ходе СВО. Речь идет о Руслане Ганиеве, который отправился на Украину в сентябре 2022 года после подписания контракта. До этого мужчина работал в пожарном поезде и пожарной части аэропорта Ноябрьска.

О гибели военнослужащего сообщил глава Краснокамского района Башкортостана Рустам Мусин, откуда был родом погибший Руслан.

«Он погиб в бою, защищая мирных жителей Донбасса и до конца оставаясь верным долгу и военной присяге. Никакие слова не смогут приглушить нашу боль от этой невосполнимой потери. Имя нашего героя навсегда останется в сердцах и памяти людей», - написал глава муниципалитета в своих соцсетях.

Церемония прощания с Русланом Ганиевым пройдет сегодня, 11 октября, в деревне Барьязибаш, где он родился и вырос.