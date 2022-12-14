В Курске простились с уроженцем Ноябрьска Александром Дубогрызовым, погибшим в спецоперации на Украине

Фото: администрация Курской области

В Курске простились с уроженцем Ноябрьска Александром Дубогрызовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Александр родился и вырос в Ноябрьске, а в Курск переехал десять лет назад - в 2012 году. В августе ему исполнилось 32 года, а осенью пришла повестка, и он доблестно отправился защищать Родину и ее жителей.

По информации властей, Александр погиб 17 ноября при выполнении поставленных перед ним специальных задач.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что во время спецоперации на Украине погиб педагог православной гимназии Александр Сухоруков. Он был удостоен госнаграды «Орден мужества», а также имел несколько наград ЧВК «Вагнер».