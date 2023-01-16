Бойцы «Ямалспаса» эвакуировали из Надымской тундры трех детей и двух взрослых

Фото: телеграм-канал «ЯМАЛ. Официально»

Бойцы «Ямалспаса» вновь пришли на помощь северянам. Как сообщает телеграм-канал «ЯМАЛ. Официально», минувшей ночью они эвакуировали из Надымской тундры сразу пять человек

Оказалось, что в 20 километрах от села Кутопъюган у ямальцев сломался снегоход. Двое спасателей на ТРЭКОЛе немедленно выехали к месту вызова, где обнаружили трех детей и двух взрослых, а затем доставили их в Яр-Сале, куда те изначально и планировали добраться. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась.

Напоминаем, что за новогодние праздники сотрудники «Ямалспаса» вызволили из беды 64 человек, из которых 17 - дети. Выезжать на поисково-спасательные и другие неотложные работы им пришлось 30 раз.

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