За новогодние праздники сотрудники «Ямалспаса» вызволили из беды более 60 человек

Фото: пресс-служба губернатора

За новогодние праздники сотрудники «Ямалспаса» вызволили из беды 64 человек, из которых 17 - дети. Как сообщили в пресс-службе губернатора, выезжать на поисково-спасательные и другие неотложные работы им пришлось 30 раз.

Всего ежедневно службу несли 33 спасателя, в помощь которым было предоставлено 13 единиц техники.

Так, 4 января в 25 километрах от Тарко-Сале у мужчин сломался снегоход. Найдя северян, спасатели доставили их в город, медицинская помощь никому из них не понадобилась.

Аналогичная ситуация произошла в Рождество. В 60 километрах от Яр-Сале застряли двое взрослых и двое детей. Они были эвакуированы спасателями.

Днем позже подобный вызов поступил из Шурышкарского района. В 25 километрах от села Мужи требовалась эвакуация трех человек.

А 5 января в салехардский поисково-спасательный отряд «Ямалспас» поступило сообщение о том, что в 35 километрах от Лабытнанги на автозимнике Лабытнанги - Мужи находятся 20 граждан, из них пятеро детей и одна беременная женщина. Они застряли на автомобилях в снежном заносе. Всех их доставили в окружную столицу.

По сравнению с прошлыми годами число выходов на поисково-спасательные мероприятия выросло. В новогодние праздники 2022 года спасатели выезжали 28 раз.