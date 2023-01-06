Двадцать ямальцев, среди которых беременная женщина и пятеро детей, застряли на зимней трассе

Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Двадцать человек спасены из снежного плена в ЯНАО. Это случилось случилось на закрытой зимней трассе Лабытнаги – Мужи. Люди попали в занос и попросили о помощи спасателей. Среди двадцати застрявших из-за непогоды людей были пятеро детей и беременная женщина.

- На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Попавших в беду доставили в Салехард, помощь медиков никому из них не потребовалась - рассказали в официальном паблике правительства ЯНАО.

На видео, которое опубликовали в официальном паблике правительство округа в соцсети "Вконтакте" видно, что сильнейший ветер и метель буквально сбивает людей с ног. Из-за плохой видимости и скользкой дороги люди просто не смогли продолжить свой путь.

Стоит отметить, что этот зимник закрыт для проезда с 4 января из-за непогоды, но люди решились на поездку несмотря на запреты. По мнению спасателей, в настоящий момент водители, отправляющиеся в дорогу, рискуют собой и своими пассажирами, поэтому необходимо воздержаться от поездок из-за мороза и сильного ветра. Специалисты призывают северян не выезжать на закрытие зимние трассы, а еще воздержаться от загородных поездок в сильные морозы.

Добавим, что за обстановкой на региональных трассах следят сотрудники дирекции дорожного хозяйства. Дорожная техника подрядных организаций приведена в режим повышенной готовности. Кроме того, власти округа принимают дополнительные меры, чтобы контролировать выезды людей на зимние автодороги в объезд КПП.

Напомним, мы писали ранее о том, что из-за неблагоприятных погодных условий с 5 января движение по дорогам Салехард-Аксарка и Надым – Салехард запрещено. Позже, стало известно, что с 1 часа ночи 6 января 2023 года движение для всех видов транспортных средств на данном участке автодороги открыли. Но несмотря на это, во избежание аварийных ситуаций, автоинспекторы призывают водителей соблюдать ПДД и быть внимательнее на дорогах.

Кстати, по прогнозам метеорологов, на Ямале продолжаются аномально холодные дни. Самая низкая температура воздуха в округе за эту неделю ожидается 7 января 2023 года.