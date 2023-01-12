В Новом Уренгое следователи осмотрели квартиры горожан, жаловавшихся на низкую температуру

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Следователи Нового Уренгоя продолжают разбираться в проблеме горожан, пожаловавшихся на промерзшие дома. Чтобы выяснить все нюансы, правоохранители отправились по адресам и лично осмотрели квартиры людей.

- Следователи совместно с представителями городской администрации, управляющей компании и организацией, обеспечивающей потребителей теплоэнергией, выехали к домам, чтобы осмотреть коммуникации и провести беседы с жильцами. В настоящее время устанавливаются причины низких температур в квартирах, также намечены первоочередные мероприятия по исправлению ситуации, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что первые жалобы от северян начали появляться в новогодние каникулы. По словам людей, в их квартирах на стенах и полу образуется лед, а от окон сквозит ледяным ветром. В таких условиях многие живут уже не первый год.