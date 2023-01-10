В Новом Уренгое следком заинтересовался жалобами горожан на обледенелые квартиры

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Следственный комитет Нового Уренгоя заинтересовался жалобами горожан на обледенелые квартиры. На данный момент ведомство организовало доследственную проверку и разбирается в случившемся.

- В период новогодних праздников в социальных сетях и СМИ появились жалобы от жителей нескольких микрорайонов города о низких температурах в жилых помещениях. В связи с этим в действиях должностных лиц администрации и управляющих компаний могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - прокомментировали в следкоме.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.