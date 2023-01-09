«Морозилку не надо»: ямальцы жалуются на промерзшие стены и окна в своих квартирах

Фото: соцсети. Обледенелая стена.

На Ямал нагрянули 40-градусные морозы. Не желая сталкиваться с холодом и пронизывающим ветром, северяне стараются не задерживаться на улице и бегут по домам, где можно снять неудобную одежду, выпить чашечку чая и просто отдохнуть. Однако для некоторых северян все вышеперечисленное - лишь мечты, за осуществление которых надо бороться.

В данном случае речь идет о промерзающих квартирах, в которых на стенах и полу образуется лед, а от окон сквозит ледяным ветром. Примерно в таких условиях живут жильцы дома №5/1 по улице Советская в Новом Уренгое.

- Мы живем в третьем подъезде. Полы - ледяные, и это во всех комнатах. А на кухне лед вообще на стене образовался, - говорит один из жильцов.

В качестве доказательств мужчина предоставил фото стены, на которой и вправду образовалась изморозь.

Фото: соцсети

Страдают от холода в своей квартиры и жильцы близстоящих домов, расположенных по улице Советская, 3/1 и Советский 4/4

- Тоже колотун. Летом сквозь стены дождь проходит, а зимой ветер продувает, - рассказывает Лилия Зиннурова.

- Тоже промерзла стена на кухне, первый год так, - признается Виктория Перхурович.

Не лучше обстоят дела и в микрорайоне Мирный, 8/1. Там в одной из квартир насквозь промерзли балконная дверь и окно. И, как уверяют люди, так абсолютно везде.

А Светлана Емельянова, проживающая в том же микрорайоне, рассказала, что подобное происходит в ее квартире вот уже 33 года.

- Мирный 2/1, выступ стены в большой комнате - морозилку не надо. Все 33 года так, никто ничего не делает, - сообщила женщина.

Но если холод в старых домах можно списать на их износ, то как же быть с новостройками?

В декабре 2022 года в Лабытнанги сдали в эксплуатацию первые семиэтажки, куда из аварийного жилья должны переехать 325 семей, а уже в январе от людей начали поступать первые жалобы. Сначала подъезд одного из домов затопило канализационными стоками, а теперь выяснилось, что в квартирах продувают окна.

- Заехали в новый дом и столкнулись с проблемой, что продувают окна, причем очень сильно. Поставили на зимний режим, но все равно сильно дует. Утром, вечером и ночью дома настоящий дубак, спим под двумя одеялами, уже не знаем, что делать, - рассказывает обладательница новой квартиры.

Чтобы не быть голословной, северянка показали снимки, на которых видны промерзшие петли и обледенелые створки.

Фото: соцсети

В итоге северяне дали землякам множество советов, начиная от утепления окон и заканчивая обращениями в соответствующие инстанции. К слову, большинство все же рекомендуют гражданам самим взяться за дело и не ждать, когда кто-то соблаговолит им помочь, ведь комфорт дома - это очень важно.

Как еще можно решить проблему?

Что касается нового дома, то в администрации Лабытнанги жильцам посоветовали обратиться в свою УК, чтобы специалисты выявили причину промерзания. Скорей всего, устранять ее придется застройщику, у которого есть гарантийные обязательства.

Жителям домов, не находящихся на гарантии, также следует сообщить обо всем в управляющую компанию. Если никаких мер не будет предпринято - то в Госжилнадзор.