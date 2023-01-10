«Люди час с лишним стояли»: из-за холодов в Ноябрьске сломался общественный транспорт

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Суровые морозы продолжают вносить коррективы в жизнь ноябрян, порой, не самые приятные. Например, сегодня, 10 января, автобусы, курсирующие между городом и микрорайоном Вынгапуровским, сократили количество рейсов, а завтра, 11 января, и вовсе не выйдут на линию.

О предстоящих изменениях жителей заблаговременно предупредило городское автотранспортное предприятие «Пассажирские перевозки». Но, к сожалению, чаще всего о сбоях в работе автобусов северяне узнают уже стоя на остановке и опаздывая по делам. Так произошло и сегодняшним утром.

- МУП «Пассажирские перевозки», вы чем думаете, когда выпускаете один маршрут на промзону! Люди час с лишним стояли на холодных остановках, не могли уехать на работу. При звонке диспетчеру, когда не пришел первый автобус, ответили, что он заправляется. А на звонок, когда не пришел второй, сказали, что оба автобуса так и не выехали из гаража, - рассказал в соцсетях местный житель.

Также горожанин подчеркнул, что ни в автотранспортном предприятии, ни в администрации никто даже не попытался решить проблему, все просто сослались на холода.

- В итоге диспетчер сказала, что ничем не может помочь и бросила трубку. Дозвонились до администрации, такой же ответ: «Вы же понимаете, холода», - заключил северянин.

В итоге в комментариях к посту горожане массово осудили ответственных за данную работу лиц, поскольку подготовка к зиме на Ямале начинается сразу же после ее окончания, а толку от этого нет. А еще большинство ноябрян рассказали, что так и не дождалось автобусов сегодняшним утром и были вынуждены идти на работу пешком. И это, заметьте, в -38 градусов.

Кстати, каждый год на Ямале обновляется автобусный парк. Например, в 2021 году в город поступили сразу десять автобусов и, как подчеркнули власти, все они адаптированы для работы в условиях Крайнего Севера.