Автобусы, курсирующие между Ноябрьском и Вынгапуровским, отменили все рейсы на 11 января

Фото: администрация Ноябрьска

Суровые морозы продолжают вносить коррективы в жизнь северян. Например, сегодня, 10 января, автобусы, курсирующие между Ноябрьском и Вынгапуровским, сократили количество рейсов, а завтра, 11 января, и вовсе не выйдут на линию. Об этом сообщили в городской администрации.

«В связи с низкой температурой воздуха 11 января отменяется движение автобусов по маршруту № 51 «Ноябрьск - Вынгапуровский», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Справки о дальнейшем движении автобусов по данному маршруту можно получить по телефону диспетчерской предприятия: 35-46-62. Информация предоставляется в день отправления.