В Ноябрьск и Новый Уренгой доставили 20 автобусов на газомоторном топливе. Фото - yanao.ru.

В Ноябрьск и Новый Уренгой доставили 20 автобусов на газомоторном топливе – по 10 на каждый город. Новая техника поступила по программе лизинга.

– Все автобусы приспособлены для эксплуатации в условиях Крайнего Севера - имеют двойное остекление и дополнительные отопители. Техника адаптирована для перевозки маломобильных граждан, оснащена системой автоматического пожаротушения, информирования и видеонаблюдения, системой Глонасс, – отметили в правительстве округа.

Программа обновления автобусного парка реализуется на Ямале по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. На маршруты новая техника выйдет после оформления всей документации. В Ноябрьск в ближайшее время придёт ещё 5 автобусов, которые будут выполнять рейсы в отдаленный микрорайон города - Вынгапуровский.