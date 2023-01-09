В Обдорском микрорайоне Салехарда монтируют плиты первого этажа новой школы

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Обдорском микрорайоне Салехарда начался монтаж плит первого этажа новой школы на 1 275 мест. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

- Школа площадью почти 26 тысяч квадратных метров станет местом притяжения для будущих юных жителей микрорайона, - пообещали в ведомстве.

Так, кроме современных образовательных пространств в здании создадут многофункциональные общественные локации. А грамотное зонирование и вдумчивый подбор оборудования позволят проявить себя ребятам разных интересов.

Кроме того, интерьер каждого этажа будет основан на отдельной природной зоне Ямала, иметь свою цветовую гамму и графическое оформление. Для этого планируется использовать типографические изображения флоры и фауны региона, а также облака тегов.

Напоминаем, что уже вторая школа, которая возводится в новом микрорайоне. Ранее там начали строить образовательное учреждение на 800 мест. Оно будет состоять из пяти корпусов от двух до четырех этажей.