В Салехарде строят школу с бассейном на 1 275 мест

Фото: Правительство ЯНАО

В салехардском микрорайоне Обдорский строится школа с бассейном на 1 275 мест. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на данный момент уже завершено обустройство свайного поля, смонтирована и готовится к запуску система термостабилизации грунтов, начинается сборка каркаса здания. Площадь четырехэтажного здания составит почти 26 тысяч квадратных метров.

Как и во всех строящихся в округе школах, в обустройстве и оформлении применяются самые актуальные подходы и дизайнерские решения. Кроме современных образовательных пространств в здании создадут многофункциональные общественные локации. Интерьер каждого этажа будет основан на отдельной природной зоне Ямала, иметь свою цветовую гамму и графическое оформление. При оформлении внутренних стен планируется использовать типографические изображения флоры и фауны Ямала, а также облака тегов.

Это уже вторая школа, которая возводится в новом микрорайоне. До конца года там сдадут школу на 800 мест.