В Новом Уренгое в тестовом режиме начал работу новый терминал аэропорта

Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа в соцсети "Вконтакте"

В Новом Уренгое начинает работу новый терминал аэропорта в тестовом режиме. Завтра, 26 декабря, в 5:45, терминал откроет свои двери для пассажиров. Первую в новой истории авиаузла регистрацию пройдут те, кто вылетает утренним рейсом в Москву.

В официальном паблике правительства ЯНАО появилось видео, на котором показано как выглядит новое здание аэропорта. Кстати, в основе архитектурной концепции терминала лежит образ чума, как воплощение идеи сохранения тепла и уюта.

- Уже сегодня можно виртуально побывать в новом здании аэропорта – такое детальное видео публикуется впервые - сообщили в паблике.

Площадь терминал 19 тысяч 600 квадратных метров, а пропускная способность - 840 пассажиров в час. В здании 12 стоек регистрации, 11 лифтов, 5 выходов на посадку, 5 магазинов и 4 кафе, 4 эскалатора, 3 телетрапа для комфортного прохода на борт в любую погоду.

Напомним, мы уже писали ранее о том, что терминал аэропорта в Новом Уренгое прошел проверку Северо-Уральским управлением Ростехнадзора и получил заключения о соответствии требованиям проектной документации.