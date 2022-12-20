Терминал аэропорта в Новом Уренгое получил заключение о соответствии и откроется 26 декабря

Фото: пресс-служба губернатора

Терминал аэропорта в Новом Уренгое прошел проверку Северо-Уральским управлением Ростехнадзора и получил заключения о соответствии требованиям проектной документации, сообщили в пресс-службе губернатора.

Комиссия установила, что работы по строительству завершены, а нарушения отсутствуют.

- Получение заключения о соответствии подтверждает готовность нового терминала к началу работы и приему пассажиров. Как и планировали, завершили этот этап в декабре, что позволяет нам осуществить перевод рейсов в новое здание до конца года. В течение ближайших полутора недель завершим комплектование помещений мебелью, перенос технологии обслуживания пассажиров и багажа, чтобы максимально исключить сбои в работе, - рассказал исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков.

В ближайшее время в терминале начнутся комплексные испытания всех систем по обслуживанию пассажиров. Волонтеры проходят весь путь пассажира, начиная от входного досмотра и заканчивая выходом на посадку, а по прилету - от входа в терминал и до выхода на привокзальную площадь. Таким образом, сотрудники аэропорта протестируют оборудование для досмотра, работу систем регистрации и обработки багажа, производственных ИТ-систем, а также турникетов, эскалаторов, лифтов.

Все оборудование уже прошло пусконаладку и теперь проверяется под нагрузкой в реальных условиях, имитирующих реальные ежедневные производственные процессы.

Официальный старт работы нового терминала назначен на 26 декабря.