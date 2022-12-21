Терминал аэропорта в Новом Уренгое примет первых пассажиров 26 декабря

Фото: аэропорт Нового Уренгоя

Новый терминал аэропорта газовой столицы откроется 26 декабря. В 5:45 туда зайдут первые пассажиры, вылетающие в Москву. Это и станет началом его тестовой эксплуатации, сообщили в пресс-службе губернатора.

Кстати, первыми на прилет ожидаются также рейсы из столицы - авиакомпаний «Ямал», «Аэрофлот» и S7.

С началом тестовой эксплуатации изменится схема движения на привокзальной площади. Территорию оснастили пропускной парковочной системой, она имеет три проезда со шлагбаумами для въезда и столько же - для выезда. Для общественного транспорта и вахтовых автобусов выделены отдельные полосы движения и ожидания.

При въезде водитель получает парковочный талон, фиксирующий время заезда. Внутри комплекса зоны доступа и проезда транспорта разграничены. Для быстрой высадки/посадки пассажиров автомобили проезжают по соответствующей полосе: бесплатное время пребывания на ней - 15 минут. Нахождение сверх лимита оплачивается согласно прейскуранту. Он размещен при въезде, зоне посадки/высадки, а также на официальном сайте аэропорта.

Отметим, что для более длительного пребывания выделена краткосрочная парковка, обозначенная P1.