В детской поликлинике Тарко-Сале отменили дни здорового ребенка для малышей до года

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В детской поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ отменили дни здорового ребенка для малышей до года и диспансерных пациентов. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, в первую очередь это связано с участившимся ростом больных гриппом и ОРВИ.

- С 22 декабря в детской поликлинике отменяются дни здорового ребенка (вторник, четверг). Также ограничены все посещения лечебного учреждения с профилактической целью, в том числе плановая вакцинация по календарю прививок. Данная мера касается малышей до года и диспансерных пациентов, - прокомментировали в больнице.

В целях профилактики медики призывают родителей максимально ограничить контакты детей и следить за соблюдением гигиены, а при первых признаках болезни - вызывать врача на дом.

Напоминаем, что из-за того большого роста заболевших в больницах региона ввели особые меры профилактики и начали разворачивать дополнительные койки.