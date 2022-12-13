В ямальских больницах ввели ограничения из-за гриппа

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора Фото: Вера Зенина

В ямальских больницах ввели ограничения, связанные с распространением гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Согласно документу, теперь в медучреждения пускают только в масках, а еще запрещено посещение родственников в стационарах. Кроме того, для пациентов с подозрением на грипп развернут отделения с отдельным входом, гардеробом и регистратурой, сделают это до 20 декабря.

Только за прошлую неделю в регионе зарегистрировано 146 случаев гриппа, из них 96 приходятся на детей и подростков до 18 лет.

С начала сезона в округе выявлено 203 случая гриппа среди непривитого населения: 6 случаев гриппа А (H3N2), 165 случаев гриппа А (H1N1) и 32 случая гриппа В.

Ознакомиться с постановлением об ограничительных мерах можно по ссылке.