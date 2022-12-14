В больницах Ямала разворачивают дополнительные койки из-за роста заболевших гриппом и ОРВИ

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале продолжает увеличиваться число заболевших гриппом и ОРВИ, из-за чего региональный Роспотребнадзор даже ввел ограничения в больницах. Но, по словам медиков, рост подхвативших инфекцию - сезонное явление, в этом году пик заболеваемости пришелся на декабрь. В настоящий момент показатели не превышают эпидемиологический порог.

Сегодня резерв коечного фонда для пациентов с ОРВИ и гриппом составляет от 20 до 40%. В Надыме свободно 20%, в Салехарде - порядка 40% коек.

Повышенная заболеваемость фиксируется в Губкинском: там дополнительно развернуто 15 инфекционных коек, в итоге их общее количество возросло до 40. Таким образом, сообщили в окружном депздраве, будет создан резерв в 50%. Для этого в Губкинской больнице объединили родильное и гинекологическое отделения. Их перепрофилирование показало свою эффективность во время пандемии.

В Новом Уренгое дополнительные койки развернуты на базе детского инфекционного отделения. Оно рассчитано на 47 мест, еще 29 - резерв на случай необходимости. Ежедневно врачи обслуживают на дому порядка 20 пациентов. В целом ситуация не вызывает опасений и находится на контроле.

- Медучреждения округа готовы к любым вызовам - этому нас научила пандемия коронавируса. Мы готовы оперативно реагировать на ситуацию: во всех муниципалитетах округа есть резерв коечного фонда, который составляет минимум 20%, лекарства, кислородное оборудование. Кроме того, в округе построено два крупных инфекционных госпиталя на 300 мест, в случае дальнейшего роста заболеваемости мы задействуем эти площади для лечения пациентов с ОРВИ. В настоящий момент в этом нет необходимости, - сказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.