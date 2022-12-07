Ямальская прокуратура проконтролирует расследование ДТП, в котором погибли директор лицея и ее 12-летняя дочь

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Региональная прокуратура заинтересовалась ДТП с участием грузовика и внедорожника, итогом которого стала смерть 12-летней девочки, а затем и ее матери - женщина скончалась в больнице.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ход и результаты расследования поставлены прокурором на контроль, - сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуратура Пуровского района организовала проверку на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства.

Напоминаем, что трагическая авария произошла 6 декабря на 525 километре автодороги Сургут - Салехард (в 50 километрах от Губкинского). Водитель внедорожника превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.