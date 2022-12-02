В Губкинском локализовали крупный пожар, начавшийся в гаражном боксе на территории промзоны

Фото: Ноябрьский пожарно-спасательный гарнизон

В Губкинском наконец-то локализовали пожар, начавшийся в гаражном боксе на территории промзоны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Ноябрьский пожарно-спасательный гарнизон.

«Пожар локализован. На месте проводится проливка и разборка конструкций», - говорится в сообщении.

Фото: Ноябрьский пожарно-спасательный гарнизон

Напоминаем, что информация о пожаре поступила в 6:40 утра. По прибытии было установлено, что горит ангар, внутри которого находятся баллоны с кислородом и пропаном, а также несколько автомобилей.

ЧП уже заинтересовались в городской прокуратуре. Ведомство организовало проверку, по результатам которой станет известно, соблюдал ли собственник базы законодательство о пожарной безопасности.

Добавим, что на месте работают 50 спасателей и следственно-оперативная группа, которая установит причину пожара, виновных и размер причиненного ущерба.