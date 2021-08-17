На Ямале впервые применили метод ресайклинга в строительстве дорог

Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа

Участок дороги Надым – Салехард протяженностью 4,6 км укрепляют по системе холодного ресайклинга. Эта технология впервые применяется на Ямале, сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ресайклинг – это дорожный ремонт с использованием старого покрытия как компонента нового. Специальные машины – ресайклеры измельчают старое покрытие, а в процессе дорожники вводят укрепляющие добавки (цемент для основания и битумную эмульсию для верхнего слоя покрытия) и специальные добавки – стабилизаторы, которые улучшают качество дорожного основания.

– Сначала изучается состав существующего покрытия (подлежащего укреплению), затем осуществляется подбор оптимальной дозировки вяжущего, воды для получения требуемых характеристик. Далее происходит распределение цемента с установленной нормой расхода и следом приступает к работе машина, которая рыхлит и перемалывает дорожное покрытие с вяжущим в однородную смесь. Потом материал профилируется автогрейдером и окончательно уплотняется катками, – рассказал генеральный директор АО «Ямалавтодор» Виктор Шапаускас.

Если эксперимент окажется удачным, то технологию и закупленные механизмы будут использовать при ремонте дорог в поселках автономного округа.