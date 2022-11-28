На Ямале установят пять горных приютов для туристов

Фото: Наиль Хайруллин, телеграм-канал

В 2023 году на Ямале установят пять горных модулей для туристов. Об этом сообщил директор директор регионального департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин.

Так, три из них обустроят на популярных маршрутах в Шурышкарском районе, еще два - на Полярном Урале. Там же появятся и санитарные комнаты.

Кроме того, в следующем году планируют начать ремонт горного приюта «Метеостанция» и установить смотровые площадки в горах.

Напоминаем, что первый горный приют на Ямале открылся в природном парке «Ингилор» - у подножия горы Черная. Его главная функция - обеспечить безопасность туристов. Внутри есть usb-зарядка, печь, восемь спальных полок, кнопка SOS, свет на солнечных батареях. Также имеется санитарный модуль на две изолированные кабинки, в каждой свой бак на компостной (торфяной) основе, рассчитанный на 500 использований.