Фото: личный телеграм-канал Наиля Хайруллина

На Ямале открылся первый горный приют для туристов. Он расположен у подножия горы Черная природного парка «Ингилор». Об этом рассказал директор департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин в своем телеграм-канале.

Его главная функция - обеспечить безопасность туристов. Приют ориентирован на тех, кому нужно переждать непогоду, либо нужна помощь. Особенно зимой, когда внезапная метель может застать врасплох. Эксплуатация круглогодичная, температурный режим: от +30 до - 46 градусов.

Фото: личный телеграм-канал Наиля Хайруллина

Внутри есть usb-зарядка, печь, восемь спальных полок, кнопка SOS, свет на солнечных батареях. Также имеется санитарный модуль на две изолированные кабинки, в каждой свой бак на компостной (торфяной) основе, рассчитанный на 500 использований.

Фото: личный телеграм-канал Наиля Хайруллина

- Это наш первый такой объект, выполненный в уже полюбившемся тысячам ямальцев и гостям округа фирменном стиле туристического бренда региона. Если пилот «зайдет», то далее на очереди - Нефритовая долина, но сначала нужно испытать модуль в деле и посмотреть, как он приживется, - сказал Наиль Хайруллин.

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