«Растаял ледник МГУ»: сотрудники Научного центра изучения Арктики завершили экспедицию на Полярный Урал

Фото: Научный центр изучения Арктики, соцсеть "ВКонтакте"

Сотрудники Научного центра изучения Арктики завершили экспедицию к ледникам Полярного Урала.

Исследования проводились с 19 по 28 августа по маршруту ледники ИГАН – МГУ – Маркова. Из-за погодных условий изучение последнего стало невозможным, однако на остальных исследования проведены в полном объёме: выполнена гляциологическая съёмка, а также геодезические и геофизические методы изысканий.

В начале 20 века ледник МГУ был вторым по величине и самым длинным на Урале. На момент открытия, которое произошло в 1953 году, его протяжённость составляла 2,2 километра.

По словам сотрудника центра, кандидата географических наук Михаила Иванова, за эти годы ледник интенсивно сокращался, а теперь - полностью растаял.

Фото: Научный центр изучения Арктики, соцсеть "ВКонтакте"

Тоже самое можно сказать о леднике ИГАН. Учёные зафиксировали, что площадь озёр, образованных в следствие его таяния, заметно увеличилась в сравнении с 2018 годом. В следующий раз специалисты планируют вернуться в 2021 году, чтобы провести снегомерную съёмку для дальнейшего расчёта баланса массы.

Результаты всех исследований будут переданы во Всемирную службу мониторинга ледников, а также департаменты природно-ресурсного регулирования и молодёжной политики и туризма.