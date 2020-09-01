«Растаял ледник МГУ»: сотрудники Научного центра изучения Арктики завершили экспедицию на Полярный Урал

Фото: Научный центр изучения Арктики, соцсеть "ВКонтакте"
Сотрудники Научного центра изучения Арктики завершили экспедицию к ледникам Полярного Урала.
Исследования проводились с 19 по 28 августа по маршруту ледники ИГАН – МГУ – Маркова. Из-за погодных условий изучение последнего стало невозможным, однако на остальных исследования проведены в полном объёме: выполнена гляциологическая съёмка, а также геодезические и геофизические методы изысканий.
В начале 20 века ледник МГУ был вторым по величине и самым длинным на Урале. На момент открытия, которое произошло в 1953 году, его протяжённость составляла 2,2 километра.
По словам сотрудника центра, кандидата географических наук Михаила Иванова, за эти годы ледник интенсивно сокращался, а теперь - полностью растаял.
Фото: Научный центр изучения Арктики, соцсеть "ВКонтакте"
Тоже самое можно сказать о леднике ИГАН. Учёные зафиксировали, что площадь озёр, образованных в следствие его таяния, заметно увеличилась в сравнении с 2018 годом. В следующий раз специалисты планируют вернуться в 2021 году, чтобы провести снегомерную съёмку для дальнейшего расчёта баланса массы.
Результаты всех исследований будут переданы во Всемирную службу мониторинга ледников, а также департаменты природно-ресурсного регулирования и молодёжной политики и туризма.