В Лабытнанги ледовый городок торжественно откроют в середине декабря

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги продолжается строительство ледового городка. Как сообщили в администрации муниципалитета, открытие запланировано в середине декабря.

По традиции он будет расположен в центре города - на площади Нака. Для зимних детских забав мастера построят многочисленные горки, лабиринт и каток. А взрослы смогут сделать красивые снимки на скамейках изо льда.

Кстати, для возведения городка потребуется 500 кубометров льда.

Фото: администрация Лабытнанги

К строительству ледового городка в Харпе, который также станет центром притяжения ребят, подрядчик приступит в ближайшее время.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском построят сразу четыре ледовых городка, два из них - в отдаленных микрорайонах.