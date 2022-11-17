В Лабытнанги началось строительство ледового городка с горками и лабиринтами

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги начинается строительство ледового городка. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

Фото: Марина Трескова, соцсети

- До Нового года осталось 45 дней. И по доброй традиции мы приступаем к строительству главной зимней забавы для детей - ледового городка, - прокомментировала градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Разместится городок на центральной площади, где уже все готово для работ - доставлен строительный материал. Для возведения горок потребуется 500 кубометров льда. За месяц мастерам предстоит оборудовать безопасную и интересную территорию для игр и активного отдыха.

Фото: Марина Трескова, соцсети

- Обязательно будут главные символы нового года. Основные элементы городка - многоскатные горки и лабиринты. Всех секретов раскрывать не буду. Поделюсь лишь небольшой частью проекта, - отметила Марина Трескова.

Фото: Марина Трескова, соцсети

А для маленьких харповчан ледовый городок построим на площади Мира.