В Губкинском построят четыре ледовых городка

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

Глава Губкинского Андрей Гаранин рассказал, сколько ледовых городков построят в городе этой зимой.

Так, по словам градоначальника, всего их будет четыре: у здания ДК «Нефтяник», в 14-м микрорайоне (на пересечении улиц Мира и Северного Счастья), в микрорайоне Пурпе (на улице Школьная) и в Пурпе-1 (в сквере напротив ДК «Газовик»).

Разумеется, будут и елку. Главную из них установят на Бородинском бульваре.

- Конечно, мы украсим весь город небольшими объектами изо льда и красивыми светодиодными фигурами, построим горки. В первую очередь мы делаем все это для наших детей, ведь они заслужили праздник! Поэтому все елки и утренники обязательно состоятся., - сообщил Андрей Гаранин.

А вот новогоднего салюта не будет. По словам главы, его сделают, когда это будет уместно - в День Победы.