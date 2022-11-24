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НовостиНедвижимость24 ноября 2022 4:17

В Тазовском здание нового педиатрического отделения полностью готово снаружи

Об этом рассказал глава района Василий Паршаков
Марина Прохорова
Фото: Василий Паршаков, соцсети

Фото: Василий Паршаков, соцсети

В новом педиатрическом отделении поселка Тазовский завершились все наружные работы. Как рассказал глава района Василий Паршаков, сейчас специалисты приступили к чистовой отделке помещений и одновременно проводят пуско-наладочные работы систем вентиляции, отопления и водоснабжения.

Фото: Василий Паршаков, соцсети

Фото: Василий Паршаков, соцсети

- Новое здание будет комфортным как для медиков, так и для маленьких пациентов. На первом этаже разместятся приемный покой, смотровая, кабинеты и служебные помещения, а на втором - теплые и светлые палаты. Каждая из них оборудована санузлом и душевой, - добавил управленец.

Внутренний дизайн стационара совсем не похож на привычный - яркие краски не дадут маленьким тазовчанам заскучать.

Напоминаем, что это будет первый из четырех корпусов нового больничного городка. Он строится в Тазовском благодаря поддержке губернатора Дмитрия Артюхова.