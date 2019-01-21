В Тазовском районе построят больничный городок и Центра культурного развития

СЕГОДНЯ 15:48 2019-01-21T15:50:06+03:00

На новые объекты культуры, здравоохранения и образования потратят более 900 миллионов

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13 объектов капстроительства, которые будут возводиться на территории Тазовского района, вошли в перечень Адресной инвестиционной программы округа на 2019-2021 годы. В 2019 году на эти цели потратят более 900 миллионов рублей из ямальской казны, сообщает администрация муниципалитета.

В районном центре появится больничный городок, в состав которого войдут педиатрическое, инфекционное и туберкулезное отделения, а также стационар на 46 коек. Кроме этого, в отдаленном поселении – Антипаюте, построят участковую больницу на девять мест.

Уже в этом году начнется проектирование Центра культурного развития в поселке Тазовском. Он соединит в себе действующие учреждения районного центра: Дом культуры, школу искусств, детскую и взрослую библиотеки в одном современном здании.

В нем разместятся оборудованные современным оснащением концертный, диско- и кино- залы, библиотека. Также здесь откроют хореографические залы, вокальную студию с кабинетом звукозаписи, театральную студию, студию дизайна и моделирования, ремесленную студию с гончарной мастерской с печью для обжига изделий, детскую игровую комнату, зимний сад и многое другое.

Преображение ожидает и образовательные объекты. Так, в предстоящем учебном году антипаютинкие ребята пойдут в обновленное здание школы-интерната. На стадии проектирования находятся еще два проекта: детский сад на 120 мест в Антипаюте и образовательный центр в Находке, который совмещает детский сад и начальную школу.