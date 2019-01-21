2019-01-21T15:50:06+03:00
Экономика

В Тазовском районе построят больничный городок и Центра культурного развития

На новые объекты культуры, здравоохранения и образования потратят более 900 миллионов
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 объектов капстроительства, которые будут возводиться на территории Тазовского района, вошли в перечень Адресной инвестиционной программы округа на 2019-2021 годы. В 2019 году на эти цели потратят более 900 миллионов рублей из ямальской казны, сообщает администрация муниципалитета.

В районном центре появится больничный городок, в состав которого войдут педиатрическое, инфекционное и туберкулезное отделения, а также стационар на 46 коек. Кроме этого, в отдаленном поселении – Антипаюте, построят участковую больницу на девять мест.

Уже в этом году начнется проектирование Центра культурного развития в поселке Тазовском. Он соединит в себе действующие учреждения районного центра: Дом культуры, школу искусств, детскую и взрослую библиотеки в одном современном здании.

В нем разместятся оборудованные современным оснащением концертный, диско- и кино- залы, библиотека. Также здесь откроют хореографические залы, вокальную студию с кабинетом звукозаписи, театральную студию, студию дизайна и моделирования, ремесленную студию с гончарной мастерской с печью для обжига изделий, детскую игровую комнату, зимний сад и многое другое.

Преображение ожидает и образовательные объекты. Так, в предстоящем учебном году антипаютинкие ребята пойдут в обновленное здание школы-интерната. На стадии проектирования находятся еще два проекта: детский сад на 120 мест в Антипаюте и образовательный центр в Находке, который совмещает детский сад и начальную школу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В горсаду Салехарда появились «домики для птиц»
Прокуратура проверит организацию питания в Ямальском многопрофильном колледже
Во дворах Салехарда проверили уборку снега и высоту сугробов
Ямалец спустя 2 года после ДТП получил больше миллиона рублей компенсации
Молодые пуровские патриоты пройдут «Дорогам поколений»
На Ямале ожидаются метели с гололедными явлениями
В Ноябрьске на загородной трассе гинеколог спас дальнобойщика
Ямальские застройщики в 2018 году получили 176 участков земли
Новоуренгоец, мечтая о горнолыжном спорте, отдал 34 тысячи рублей за пустую коробку
В четырех муниципалитетах Ямала 3 марта пройдут выборы
На Ямале проанализировали, какие болезни чаще мучают северян
Житель Лабытнанги заплатил за виртуальную машину 140 тысяч рублей
Работник, упавший с высоты на Тарасовском месторождении, скончался в больнице
ДТП в Ноябрьске: легковушка врезалась в автокран
График уборки улиц Ноябрьска теперь будут размещать «ВКонтакте»
Ямальцы начнут записывать детей в первоклассники 26 января
Ноябрьск потратит на ремонт дорог в 2019 году порядка 270 млн рублей
В Ханымее оборудуют площадку для пляжного волейбола
На Ямале разрешили движение по всем зимникам
На трассе «Сургут – Салехард» в выходные пострадали четыре человека
В Муравленко поймали ОПГ, распространявшую наркотики на Ямале
На Ямале растёт производство молока
Погода на Ямале 21 января: снегопады при восточном ветре
Безработный ямалец оставил старушку пенсионерку без денег на продукты
Пуровчанке из-за мошенников пришлось отложить ремонт
Мошенники просили ямальца дважды перевести деньги
На Ямале, желающих окунуться в купель, ждали до полуночи
В Лабытнангах власти признали дом со льдом в подъезде неприглядным