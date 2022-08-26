Набор «Малышу Ямала» пополнится тремя новыми предметами

Фото: администрация Ноябрьска

Набор «Малышу Ямала» станет больше. Теперь в коробке, которую получает семья при рождении ребенка, появятся три новинки: держатель для соски, термоконтейнер и памятка с полезной информацией для родителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ноябрьска.

Добавить эти вещи в коробку предложили губернатору жители Пурпе, Муравленко и Ноябрьска во время его поездки по региону А он, в свою очередь, с радостью поддержал эту инициативу..

Напоминаем, что наборы «Малышу Ямала» выдаются с 1 июня 2019 года. Внутри каждого - матрас, зимний комбинезон, пеленки, средства гигиены и другие необходимые ребенку в первый год жизни предметы.

Не так давно в набор была добавлена теплая шапочка с фирменным мишкой. По информации производители, она предназначена на сезон весна-осень или холодное лето.