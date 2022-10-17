В Лабытнанги вступил в силу приговор владельцу кафе «Бургер Хаус», после посещения которого отравились 36 человек

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В Лабытнанги вступил в силу приговор, вынесенный владельцу кафе «Бургер Хаус», после посещения которого отравились 36 человек. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, в заведении были нарушены санитарно-эпидемиологические правила и нормы.

Напоминаем, что инцидент произошел в мае 2021 года, вызвав в городе небывалый переполох. Тогда несколько десятков человек почувствовали себя плохо и были помещены в инфекционное отделение городской больницы.

- В ходе выяснения обстоятельств происшествия стало известно, что владельцем кафе всячески игнорировал санитарно-эпидемиологические требования. В заведении не был организован производственный контроль за приготовлением блюд, соблюдением правил личной гигиены персонала пищеблока, качественной обработкой инвентаря, посуды и помещений. В результате допущенных нарушений произошло массовое отравление людей, употребивших блюда с добавлением самодельного соуса, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд приговорил владельца к ограничению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Решение вступило в законную силу 13 октября 2022 года.

Также он обязан выплатить пострадавшим детям компенсацию на общую сумму 150 тысяч рублей.