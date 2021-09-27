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Общество27 сентября 2021 7:26

В Лабытнанги владелец кафе «Бургер Хаус» выплатит пострадавшим от отравления детям 150 тысяч рублей

ЧП произошло в мае текущего года
Марина Прохорова
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В Лабытнанги владелец кафе «Бургер Хаус» выплатит пострадавшим от отравления детям 150 тысяч рублей

В Лабытнанги владелец кафе «Бургер Хаус» выплатит пострадавшим от отравления детям 150 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Лабытнанги помогла взыскать с кафе «Бургер Хаус» моральную компенсацию в пользу детей, которые отравились, обедая в заведении. Напоминаем, что происшествие случилось в мае текущего года, тогда в медучреждении оказались более полусотни человек.

- Установлено, что из-за несоблюдения в кафе санитарных норм и правил, у детей выявлены признаки отравления. Все они употребляли в пищу «Булки с котлетой из фарша говяжьего», - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд иски о взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних.

В итоге суд полностью удовлетворил требования прокурора, обязав владельца выплатить пострадавшим компенсацию на общую сумму 150 тысяч рублей.