«Капают в день по три раза, а самочувствие не очень»: 52 жителя ЯНАО отравились местном кафе и угодили в больницу

Самому маленькому пострадавшему, со слов жителей - 10 лет Фото: Мария Толстихина

Повальное отравление горожан зафиксировано в Лабатнангах (ЯНАО). После многочисленных жалоб жителей на отравление в заведении «Бухер Хаус» в социальных сетях региональная прокуратура занялась проверкой общепита с целью выяснения причин отравления. На время проверки заведение быстрого питания остается закрытым.

На данный момент пострадавшие находятся в инфекционном отделении городской больницы, где их организмы очищают раствором капельниц. По словам пациентов, в медучреждении пребывает множество человек со схожими симптомами заболевания. В администрации отметили, что врачами Лабытнангской больницы проводится лечение всех горожан, кто обратился за помощью.

- Уважаемые земляки. Кафе «Бургер Хаус» - частное предприятие, тем не менее, Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу, прокуратура города, Администрация города Лабытнанги обладают полной информацией об инциденте. По факту отравления горожан в кафе проводится проверка. Частное учреждение общественного питания закрыто. По результатам проверки в отношении собственника кафе будут приняты исчерпывающие меры административного реагирования, - уточнили в администрации города Лабытнанги.

Сейчас по данному инциденту в городе Лабытнанги проводится прокурорская проверка с целью выяснения обстоятельств случившегося. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В некоторых источниках сообщается, что руководитель кафе после появившихся сообщений и жалоб самостоятельно закрыл заведение и пригласил санврачей. На данный момент более полусотни местных жителей находятся на лечении под капельницами. В их числе присутствуют и дети. Самому маленькому пострадавшему, со слов горожан - 10 лет, а общее количество отравившихся пока что насчитывает 52 человека.

- Вот такие печальные дела, лежим в инфекционном отделении, лечимся, но как-то не очень, и капают в день по три раза, и колют по пять раз, а самочувствие не очень, - рассказывает о состоянии здоровья в одном из местных пабликов пострадавший Иван Кунгурцев.