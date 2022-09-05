В Надыме высадили 50 кустов сирени

Фото: администрация Надымского района

В Надыме продолжаются мероприятия, приуроченные к 50-летию города. В минувшие выходные все желающие смогли побывать на концерте Клавы Коки и принять участие в различных активностях. А сегодня в муниципалитете высадили 50 кустов сирени.

- Сегодня на ул. Комсомольская представители тюменского землячества «Надымское», жители города, депутаты, почетные граждане, а также участники проекта «Герои Ямала» высадили 50 кустов сирени, - прокомментировали в пресс-службе местной администрации.

Кстати, ул. Комсомольская - одна из первых, появившихся в городе. Когда-то на ней высаживали деревья первопроходцы, приехавшие покорять Ямал.

Горожане и власти надеются, что сирень приживется, отлично перенесет зиму и будет еще долго время радовать жителей и гостей.

Напоминаем, что 2 августа надымчан поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что 50-летний юбилей города - значимое событие как для Ямала, так и для всей России.