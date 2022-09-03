Конфликты, толпа и вытоптанные клумбы. Жители Надыма делятся впечатлениями от концерта Клавы Коки

Жители Надыма делятся впечатлениями от концерта Клавы Коки. Фото: администрация Надыма.

Последние два дня Надым отмечал 50-летний юбилей. В рамках праздничной программы в город с бесплатным концертом приехала популярная певица Клава Кока. Накануне вечером она выступила перед горожанами на Юбилейной площади. Однако не все зрители остались довольны мероприятием.

Одна из посетительниц, например, рассказала, что другая зрительница, пытаясь пройти ближе к сцене, расталкивала остальных и выражалась в их адрес матом.

— Дальше хуже. Возле сцены стояла моя дочь с тетей, я пошла за ней, просила у остальных разрешения подойти, забрать ребенка — не пускают. Стоят как истуканы. Только благодаря одной женщине я смогла забрать ребенка, — дополнила посетительница концерта.

Зрителей на концерте было много. Фото: администрация Надыма

Между тем, в комментариях к посту некоторые жители Надыма поделились, что смотрели концерт онлайн и избежали таких проблем.

— Не пойму, а зачем было идти прямо в толпу? Мы стояли сзади и все прекрасно слышали и видели, — задалась вопросом пользовательница Екатерина.

Но не только агрессия запомнились горожанам. Так, один из гостей праздника отметил, что толпа во время концерта вытоптала клумбу, расположенную на площади. По словам горожан, этот цветник находился возле места, где Клава Кока садилась в автомобиль — потому туда хлынули зеваки.

— Толкучка была, все хотели успеть сфотографировать ее поближе. Подростки-фанаты гурьбой там кружили. Да, это плохо, жалко цветы, но те, кто именно там решили выводить артистку, должны были понимать, что этим все и кончится, — написала зрительница Анастасия.

Так теперь выглядят клумбы на площади. Фото: ВК «Злой и добрый надымчанин»

Впрочем, не только негативные впечатления остались с надымчанами. Многие зрители все-таки смогли насладиться выступлением певицы и выразили благодарность организаторам.

— Хотела бы поздравить нас всех с юбилеем города, а также поблагодарить за эти чудесные концерты! Концерт Клавы Коки — это просто нечто, — отметила пользовательница.

Напомним, праздник в Надымском районе начался еще 29 августа. Тогда День села первыми отметили норинцы. В поселении организовали конкурс блюд из урожая, дефиле платьев из подручных материалов и спортивные игры.

А 2 сентября Надым с предстоящим праздников поздравил президент России Владимир Путин.