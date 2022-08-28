Власти Ноябрьска обещают начать отопительный сезон уже 29 августа
Фото: Юлия Кучеренко
Отопительный сезон в Ноябрьске начнется 29 августа. Глава города Алексей Романов уже подписал соответствующее постановление. Об этом сообщили в городской администрации.
В первую очередь тепло поступит в социально-значимые объекты города, а в жилые дома Ноябрьска отопление начнет поступать с 2 сентября.
- Процесс сложный, но до 9 сентября батареи отопления должны нагреться во всех квартирах ноябрян - говорится в информации администрации Ноябрьска.
Напомним, мы писали ранее о том, что жители Ноябрьска требовали снова дать тепло в дома, когда в июне выпал снег. Маленькие дети мёрзли даже одетыми.