Власти Ноябрьска обещают начать отопительный сезон уже 29 августа Фото: Юлия Кучеренко

Отопительный сезон в Ноябрьске начнется 29 августа. Глава города Алексей Романов уже подписал соответствующее постановление. Об этом сообщили в городской администрации.

В первую очередь тепло поступит в социально-значимые объекты города, а в жилые дома Ноябрьска отопление начнет поступать с 2 сентября.

- Процесс сложный, но до 9 сентября батареи отопления должны нагреться во всех квартирах ноябрян - говорится в информации администрации Ноябрьска.

Напомним, мы писали ранее о том, что жители Ноябрьска требовали снова дать тепло в дома, когда в июне выпал снег. Маленькие дети мёрзли даже одетыми.